В Прикамье появится инспекция по охране объектов культурного наследия

В 2015 году федеральный закон «Об охране памятников» определил, что этой сферой должен заниматься отдельный орган власти.

В ряде территорий он уже создан, а в Пермском крае эти функции выполняет специально созданная рабочая группа при министерстве культуры. С 1 мая 2017 года в Прикамье начнет работу инспекция по охране объектов культурного наследия.

По словам и.о. министра культуры края Галины Кокоулиной, руководитель еще не назначен.