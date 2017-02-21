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12:07 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье появится инспекция по охране объектов культурного наследия

Пока в регионе эти функции выполняет рабочая группа при министерстве культуры края. Однако позже эти полномочия будут переданы специально созданному органу.

В 2015 году федеральный закон «Об охране памятников» определил, что этой сферой должен заниматься отдельный орган власти.

В ряде территорий он уже создан, а в Пермском крае эти функции выполняет специально созданная рабочая группа при министерстве культуры. С 1 мая 2017 года в Прикамье начнет работу инспекция по охране объектов культурного наследия.

По словам и.о. министра культуры края Галины Кокоулиной, руководитель еще не назначен.

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