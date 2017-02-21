Глава Крыма пообещал лично проверить готовность пляжей перед курортным сезоном

Об этом он заявил на заседании Совета министров РК.

«1 мая я выезжаю по всем пляжным территориям, у меня везде есть таблица с фамилией ответственного […]. Буду ездить сам и смотреть, чем занимаются ответственные лица, как организована система контроля. Подготовка всех пляжей — под персональную ответственность лично Стрельбицкого Сергея Валентиновича (министра курортов и туризма РК — ред.). Потом никаких оправданий я выслушивать не собираюсь», — заявил Аксенов.

По информации первого заместителя главы Минкурортов Игоря Котляра, на сегодняшний день определены пользователи по 285 пляжам. Еще 198 пляжей будут переданы по договорам благоустройства.