Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
40-летняя Гусева выложила фото в комбинации и чулках - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
12:44 (мск), источник: РИА Крым

Глава Крыма пообещал лично проверить готовность пляжей перед курортным сезоном

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым пообещал лично проконтролировать готовность пляжных территорий к предстоящему курортному сезону.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на заседании Совета министров РК.

«1 мая я выезжаю по всем пляжным территориям, у меня везде есть таблица с фамилией ответственного […]. Буду ездить сам и смотреть, чем занимаются ответственные лица, как организована система контроля. Подготовка всех пляжей — под персональную ответственность лично Стрельбицкого Сергея Валентиновича (министра курортов и туризма РК — ред.). Потом никаких оправданий я выслушивать не собираюсь», — заявил Аксенов.

По информации первого заместителя главы Минкурортов Игоря Котляра, на сегодняшний день определены пользователи по 285 пляжам. Еще 198 пляжей будут переданы по договорам благоустройства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Павел Буре отказался от гражданства США
Встречу Марин Ле Пен и муфтия Ливана отмененили из-за платка
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь