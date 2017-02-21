Что написал Владимир Путин в письме президенту Молдовы Игорю Додону
Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных
Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных
КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил молдавского лидера Игоря Додона с днем рождения и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога между двумя государствами.
Поздравительное послание опубликовал на своей странице в соцсети Facebook
«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных
Российский лидер пожелал Додону «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».