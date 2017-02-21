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14:23 (мск), источник: Sputnik.md

Что написал Владимир Путин в письме президенту Молдовы Игорю Додону

Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных российско-молдавских отношений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил молдавского лидера Игоря Додона с днем рождения и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога между двумя государствами.

Поздравительное послание опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных российско-молдавских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях», — отмечено в тексте Путина к Додону.

Российский лидер пожелал Додону «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

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