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12:15 (мск), источник: УНИАН

«Штаб блокады» и Гройсман обменялись своими требованиями и предложениями

Сторонники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса требуют от депутатов Верховной рады продолжения блокады, а также принятие закона об оккупированных территориях.

Источник: УНИАН

Так, они анонсировали многотысячный митинг под Верховной Радой, сейчас там уже собираются люди.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Кроме того, «блокадники» сообщили, что получили официальное приглашение на переговоры от премьер-министра Владимира Гройсмана. Следовательно, они выдвинули ему свои требования, а именно незамедлительное освобождение пленных и принятие закона, который запрещает торговлю с неподконтрольными районами Донбасса.

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Они также озвучили предложение Гройсмана. По словам протестующих, премьер предложил вхождение представителей штаба блокады в комиссии по обмену пленными.

«Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и выдает Постановление, которое регулирует перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом», — озвучили они второе предложение Гройсмана.

«Блокадники» отметили, что премьер им сообщил о неспособности влиять на большинство БПП и НФ в парламенте, поэтому принятие Закона от него не зависит.

Штаб блокады торговли с оккупантами пообещал рассмотреть предложения Гройсмана и после консультаций с экспертами и членами штаба дать ответ.

Так или иначе, протестующие не собираются останавливать блокаду.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля возле Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями, которые начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.

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