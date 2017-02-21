Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой.

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«Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову», — сказала журналистам Ле Пен.

Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это — первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.