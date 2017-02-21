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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Встреча кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен и верховного муфтия Ливана была отменена после того, как французский политик отказалась надевать платок, сообщает Le Figaro.

Источник: AP 2017

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой.

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«Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову», — сказала журналистам Ле Пен.

Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это — первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию «Национальный фронт» и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет любому из основных соперников: и экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону, и бывшему премьеру страны Франсуа Фийону.

Комментарии
10
сергей верещагин
догадайтесь кто с трех раз
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Марк Саамов
Правильно всё сделала: никакого заигрывания с исламистскими варварами! Платок - это не выбор в исламе, а принуждение. За отказ покрыть голову в нескольких исламских странах предусмотрены шариатские наказания для женщин. Это - символ порабощения и угнетения. Вот шведские правители ("феминистское правительство" как они себя называют) встречались с иранцами будучи покрытыми - это даже у иранских активисток шок вызвало, что они капитулируют перед исламизмом. Ле Пен чётко показывает, на чьей она стороне и что она думает касательно отношения ислама к женщинам.
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сергей верещагин
Франция-пока еще светская европейская страна-вот именно что пока.Француженка рожает 1-2 детей остальные по 6-7 детей
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