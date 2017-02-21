Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой.
«Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову», — сказала журналистам Ле Пен.
Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.
Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это — первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.
Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию «Национальный фронт» и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет любому из основных соперников: и экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону, и бывшему премьеру страны Франсуа Фийону.