Порошенко уволил глав двух районов Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.
Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Ренийской и Подольской районных государственных администраций Одесской области.
Об этом говорится в распоряжении президента № 40 и № 41 от 20 февраля 2017 года.
Так, с должности председателя Ренийской РГА уволен Сергей Билюк, с должности председателя Подольской РГА — Эдуард Доценко.
Согласно распоряжению, Доценко уволен согласно поданному им заявлению.