Порошенко уволил глав двух районов Одесской области

Об этом говорится в распоряжении президента № 40 и № 41 от 20 февраля 2017 года.

Так, с должности председателя Ренийской РГА уволен Сергей Билюк, с должности председателя Подольской РГА — Эдуард Доценко.

Согласно распоряжению, Доценко уволен согласно поданному им заявлению.