Вице-премьером Крыма может стать экс-директор «Нортгаза»

Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Он завтра сам о себе расскажет. Вопрос согласосвывается еще с Госсоветом, еще собеседования будут и так далее», — отметил Аксенов и добавил, что более подробно о кандидате на пост вице-премьер-министра крымского правительства будет готов рассказать в среду, 23 февраля.

Законопроект о согласовании назначения на должность зампреда Совмина Бориса Зимина включен в повестку очередной сессии Госсовета, запланированной на 22 февраля.

Борис Зимин — бывший генеральный директор ЗАО «Нортгаз». Родился 29 августа 1973 г. в Москве, окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана по специальности «Материаловедение в машиностроении», Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С октября 2005 года — заместитель генерального директора по сбыту ЗАО «Нортгаз», с декабря 2008 г. — генеральный директор ЗАО «Нортгаз».