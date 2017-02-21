Глава комитета Госдумы выступил за право сдавать ЕГЭ на родном языке

«Официально заявляю свою личную позицию как человека и как депутата. Я поддерживаю, чтобы у ребенка было право, законодательно закрепленное право, сдавать экзамен на родном языке. Это не значит — обязательство, это право», — сказал депутат на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка.

В то же время, добавил он, возникают другие вопросы, которые также нужно решать: подготовка к экзамену, подготовка преподавателей, а также КИМов (контрольно-измерительных материалов).

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в городе Дакка, столице Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.