Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
13:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава комитета Госдумы выступил за право сдавать ЕГЭ на родном языке

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выступил за право сдавать ЕГЭ на родном языке. Парламентарий считает, что нужно законодательно закрепить данное право, сообщает РИА Новости.

«Официально заявляю свою личную позицию как человека и как депутата. Я поддерживаю, чтобы у ребенка было право, законодательно закрепленное право, сдавать экзамен на родном языке. Это не значит — обязательство, это право», — сказал депутат на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка.

В то же время, добавил он, возникают другие вопросы, которые также нужно решать: подготовка к экзамену, подготовка преподавателей, а также КИМов (контрольно-измерительных материалов).

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в городе Дакка, столице Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Павел Буре отказался от гражданства США
Встречу Марин Ле Пен и муфтия Ливана отмененили из-за платка
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь