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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников рассчитывает на эффективное взаимодействие с судейским сообществом

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников принял участие в заседании президиума Пермского краевого суда.

В ходе мероприятия глава региона обратился к представителям судейского сообщества Прикамья.

«Нынешний президиум для меня — хорошая возможность для знакомства с вами и выстраивания совместной работы. Рассчитываю, что это взаимодействие станет действительно эффективным, и на практике будет способствовать устойчивому развитию региона. Все мы прекрасно понимаем, что стабильное и уверенное развитие края, благополучие прикамцев во многом зависит от вашей грамотной работы», — заявил Максим Решетников. слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

И.о. губернатора отметил, что за 2016 год увеличилось количество рассмотренных судьями Пермского края дел: по итогам прошлого года эта цифра составила более 845 тысяч, что на 9% больше, чем в 2015-ом. Вместе с этим, растет и качество работы: в 2016 году было окончено порядка 60% всех дел, что также выше показателей годом ранее. Серьезную часть работы судьей Прикамья составили дела в сфере трудовых отношений — споры, связанные с оплатой труда и восстановлением на работе. Их количество в минувшем году выросло на 18%, при этом почти в 90% случаях требования граждан по итогам рассмотрения были удовлетворены.

«Эти вопросы должны и впредь находиться под вашим особым контролем. Нужно строго реагировать на любые попытки недобросовестных работодателей переложить свои проблемы на простых людей», — обозначил задачу глава региона.

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