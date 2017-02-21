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13:18 (мск), источник: Tengrinews

В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана

Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан «устроил блокаду соседям».

Источник: Tengrinews

В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана. Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан «устроил блокаду соседям». Об этом стало известно после встречи первого заместителя министра иностранных дел КР Динарой Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Бишкеке Айымдосом Бозжигитовым, сообщает Tengrinews.kz.

«В целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств», — отметила Кемелова.

В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью Президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года, Динара Кемелова довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда «перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи». По словам первого заместителя главы МИД Кыргызстана, в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств.

Как заявила Динара Кемелова, прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарств подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. По заявлению МИД КР, тогда закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане. Как сообщили в пресс — службе МИД КР, кыргызское внешнеполитическое ведомство считает свои объяснения перед казахстанской стороной исчерпывающими и предложило впредь не развивать полемику по этому вопросу.

Вместе с тем, первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

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