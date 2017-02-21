В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана
Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан «устроил блокаду соседям».
Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан «устроил блокаду соседям».
В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана. Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан «устроил блокаду соседям». Об этом стало известно после встречи первого заместителя министра иностранных дел КР Динарой Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Бишкеке Айымдосом Бозжигитовым, сообщает Tengrinews.kz.
«В целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств», — отметила Кемелова.
В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью Президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года, Динара Кемелова довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда «перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда
Как заявила Динара Кемелова, прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарств подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. По заявлению МИД КР, тогда закрытие границ привело к ухудшению
Вместе с тем, первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова подчеркнула, что на сегодняшний день из 12