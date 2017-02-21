Волгоградская область заняла 8-е место рейтинга реализации «майских указов»
Волгоградская область попала в топ-10 регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления.
Волгоградская область попала в топ-10 регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Медиалогии», Волгоградская область заняла в январском рейтинге восьмое место из десяти. Отметим, что первое место досталось Московской области, а последнее — Ставропольскому краю.
Отметим, что в рейтинг реализации «майских указов» в сфере