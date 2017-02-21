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16:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область заняла 8-е место рейтинга реализации «майских указов»

Волгоградская область попала в топ-10 регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Медиалогии», Волгоградская область заняла в январском рейтинге восьмое место из десяти. Отметим, что первое место досталось Московской области, а последнее — Ставропольскому краю.

Отметим, что в рейтинг реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства Волгоградская область вообще не вошла. Московская область в нем снова заняла первую строчку.

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