Максим Решетников поручил главам муниципалитетов усилить контроль за строительством и реконструкцией дорог

В рамках заседания был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на строительство, ремонт и реконструкцию местных дорог. И.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что общая протяженность муниципальных дорог в крае составляет порядка 28 тыс. км. Общий размер краевого дорожного фонда на период 2017—2019 гг. составляет от 7,5 до 8,5 млрд рублей в год. На ремонт, реконструкцию и строительство местных дорог в крае ежегодно выделяется до 30% дорожного фонда — соответствующий закон был принят в 2016 году на региональном уровне. По итогам прошлого года муниципалитеты не воспользовались третью всех средств, выделенных из федерального и краевого бюджетов на строительство и ремонт местных трасс. Невостребованными оказались порядка 1 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что необходимо срочно менять эту ситуацию:

— В этом году нам предстоит сделать все возможное, чтобы не только наверстать упущенное, но и завершить все новые запланированные объекты. Деньги для этого есть: в 2017 году выделено в два раза больше субсидий, чем в прошлом. Все средства должны уйти в работу: мы запланировали привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьезная цифра — и люди должны увидеть результат этой масштабной работы, — сказал глава Прикамья.

Неиспользованные в прошлом году средства будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство местных дорог в этом году. Объем субсидий муниципалитетам из дорожного фонда с учетом остатков 2016 года составит 4 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей — федеральные средства. Планируется, что за счет федеральных средств, направленных на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации, в Перми будут отремонтированы шоссе Космонавтов (от площади Центрального рынка до ул. Стахановская, от Шоссе космонавтов, 335 до ул. Оверятской, включая транспортную развязку). Кроме того, обновится ул. Пушкина (от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта), а также бульвар Гагарина (от площади Дружбы до ул. Старцева). Из краевого бюджета средства будут направлены, в том числе, на строительство улично-дорожной сети в ЖК «Любимов» в Березниках, капитальный ремонт моста через реку Вож в Добрянском районе, реконструкцию автодороги Кунгур-Соликамск-Чашкино в Соликамском районе.

В краевом Минтрансе пояснили, что прием заявок от органов местного самоуправления на получение субсидии продлится до 1 марта. Средства муниципалитеты должны получить до 30 марта 2017 года.

Максим Решетников поручил главам муниципалитетов усилить контроль за эффективным расходованием субсидий из регионального дорожного фонда: строго соблюдать все сроки проведения конкурсных и ремонтно-строительных работ, контролировать подрядчиков, лично выезжать на проблемные объекты и следить за их работой.

Еще один вопрос в повестке — реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который включает в себя мероприятия по благоустройству дворовых территорий и городских парков. Общий объем средств, которые на условиях софинансирования из федерального бюджета получит Пермский край, составляет порядка 435 млн рублей. Краевым министерством уже сформированы перечни получателей субсидий из числа муниципалитетов. В списки уже вошли 47 населенных пунктов по благоустройству дворовых территорий.

Глава региона дал поручение органам местного самоуправления жестко контролировать сроки реализации приоритетного проекта:

— Коллеги, нам необходимо привести улицы городов в порядок. Безусловно, мы обязаны активно включиться в эту работу. Отсюда, первостепенная задача: в самое ближайшее время проработать рассчитанные на этот год проекты муниципальных программ с перечнями дворовых территорий и местами массового отдыха и определиться с механизмами их реализации, — подчеркнул Максим Решетников.