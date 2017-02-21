На Кубани очередной депутат лишился кресла, скрыв настоящие доходы

Во время проверки выяснилось, что один из депутатов муниципального совета Анапы представил недостоверные сведения о своих доходах и заработке супруги. Проверкой выявлено, что им скрыты принадлежащий ему на праве собственности дом общей площадью 132 кв.м и земельный участок площадью 1500 кв.м, расположенные в станице Гостагаевской Анапского района. Одновременно с этим депутат не указал в декларации сведения о принадлежащем его супруге автомобиле Hyundai ix35.

По результатам проверки полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно.

Это не первый случай, когда кубанские депутаты утаивают свои доходы.

Так, в январе, в Абинском районе по инициативе прокурора были досрочно прекращены полномочия депутата, скрывшего при предоставлении сведений о доходах более 217 миллионов рублей.

В Кавказском районе 3 депутаты скрыли доходы в сумме более 50 миллионов рублей.

В Крымском районе также были уволены 7 депутатов, скрывших свою собственность.