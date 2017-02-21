Нил Гейман стал послом доброй воли ООН по делам беженцев
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Гейман уже участвовал в кампаниях ООН, связанных с распространением информации о тяжелом положении беженцев. Организация и писатель сотрудничали последние три года. Гейман также помогал собирать средства для помощи беженцам.
Писатель считает, что сейчас попытка понять и помочь беженцев нужна как никогда раньше.
Я слышал много рассказов об ужасах и кошмарах, о надеждах людей, о том, как им удавалось выжить. Я убедился в стойкости и достоинстве этих людей
Сейчас Нил Гейман работает над новой книгой — продолжением «Задверья» — и сериалом по книге «Благие знамения», написанной им вместе с Терри Пратчеттом.