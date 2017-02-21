Нил Гейман стал послом доброй воли ООН по делам беженцев

Гейман уже участвовал в кампаниях ООН, связанных с распространением информации о тяжелом положении беженцев. Организация и писатель сотрудничали последние три года. Гейман также помогал собирать средства для помощи беженцам.

Писатель считает, что сейчас попытка понять и помочь беженцев нужна как никогда раньше.