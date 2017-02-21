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13:59 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Украинцы живут на 5−10 лет меньше, чем европейцы, это несправедливо

«Мы должны помочь украинским гражданам решить проблемы со здоровьем, должны уменьшить смертность украинских граждан», — отметил премьер.

Источник: 112.ua

Украинские граждане живут на 5−10 лет меньше, чем граждане европейских стран, это чрезвычайно несправедливо. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина».

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«Я обеспокоен тем, что, к большому сожалению, украинские граждане живут на 5, 7, 10 лет меньше, чем наши европейские соседи, граждане европейских стран. Я считаю, что это чрезвычайно несправедливо. Но если мы посмотрим на структуру смертности украинских граждан, то мы увидим, что лидер в смертности — это сердечнососудистые заболевания. При чем, эти болезни сегодня молодеют. Мы должны помочь украинским гражданам решить проблемы со здоровьем, должны уменьшить смертность украинских граждан», — сказал премьер.

Он добавил: «Поэтому сегодня командой министерства здравоохранения, и. о. министра будет представлен план, который лежал в основе, в том числе, и бюджета на 2017 год, создание сердечно-сосудистых центров по всей стране, которые дадут возможность спасти на 3 тыс. украинцев больше, чем в этом году».

Напомним, в Кабмине рассчитывают до 2020 г. снизить уровень смертности в Украине на 10%.

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