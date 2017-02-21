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14:10 (мск), источник: NewsKo

Рустем Юсупов возглавил конкурсную комиссию по отбору главы Александровского района

На первом заседании комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации Александровского района было избрано её руководство. Председателем комиссии стал руководитель администрации губернатора края Рустем Юсупов, его заместителем стал председатель Земского собрания Александровского района Дмитрий Щеглов.

Напомним, прежний глава Александровска Александр Шицын досрочно оставил этот пост в связи с тем, что по итогам выборной кампании в Законодательное собрание Пермского края прошёл в краевой парламент по партийным спискам «Единой России».

Прошедший в конце минувшего года конкурс по выборам нового главы района был признан несостоявшимся. Из трёх кандидатов — и. о. главы, первого заместителя главы района Светланы Богатыревой, заместителя главы района по общественной безопасности Бориса Тарасова и сотрудника администрации района Ильи Караксина — сито конкурсной комиссии прошёл лишь Борис Тарасов. Но представить его местным депутатам не удалось, по действующему положению местным депутатам надо представить, как минимум, двух кандидатов.

Земское собрание района в конце января вновь назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района — главы администрации Александровского муниципального района, который должен завершиться до 24 марта 2017 года.

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