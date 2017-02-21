Рустем Юсупов возглавил конкурсную комиссию по отбору главы Александровского района

Напомним, прежний глава Александровска Александр Шицын досрочно оставил этот пост в связи с тем, что по итогам выборной кампании в Законодательное собрание Пермского края прошёл в краевой парламент по партийным спискам «Единой России».

Прошедший в конце минувшего года конкурс по выборам нового главы района был признан несостоявшимся. Из трёх кандидатов — и. о. главы, первого заместителя главы района Светланы Богатыревой, заместителя главы района по общественной безопасности Бориса Тарасова и сотрудника администрации района Ильи Караксина — сито конкурсной комиссии прошёл лишь Борис Тарасов. Но представить его местным депутатам не удалось, по действующему положению местным депутатам надо представить, как минимум, двух кандидатов.

Земское собрание района в конце января вновь назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района — главы администрации Александровского муниципального района, который должен завершиться до 24 марта 2017 года.