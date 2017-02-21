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14:17 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: итальянцы хотят помочь в строительстве дорог в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). Одна из очень крупных итальянских компаний рассматривает возможность сотрудничества с Крымом в области дорожного и капитального строительства. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, фирма использует в своей деятельности новые технологии. При этом он не стал озвучивать ее название фирмы. «Я не могу обозначать игроков рынка, поскольку ущерб будет им большой нанесен», — пояснил Аксенов.

Он подчеркнул, что только с согласия представителей иностранных компаний, заинтересованных в работе в Крыму, власти Республики «выносят в публичное поле» их данные.

Ранее на заседании Совета министров РК глава Республики Сергей Аксенов признался, что хотел бы видеть в Крыму такие же долговечные автомобильные дороги, как построенные в Италии во время правления Бенито Муссолини.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в декабре 2016 года на встрече с председателем Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрием Гемпелем в Симферополе представитель немецкой компании заявил, что его предприятие, специализирующееся на переработке стройматериалов и строительстве, готово развернуть в Крыму работы по демонтажу ветхих зданий, переработке полученных в результате демонтажа строительных материалов для их дальнейшего использования в дорожном строительстве.

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