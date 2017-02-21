Аксенов: итальянцы хотят помочь в строительстве дорог в Крыму

По его словам, фирма использует в своей деятельности новые технологии. При этом он не стал озвучивать ее название фирмы. «Я не могу обозначать игроков рынка, поскольку ущерб будет им большой нанесен», — пояснил Аксенов.

Он подчеркнул, что только с согласия представителей иностранных компаний, заинтересованных в работе в Крыму, власти Республики «выносят в публичное поле» их данные.

Ранее на заседании Совета министров РК глава Республики Сергей Аксенов признался, что хотел бы видеть в Крыму такие же долговечные автомобильные дороги, как построенные в Италии во время правления Бенито Муссолини.