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14:47 (мск), источник: "Российская газета"

Сергей Лавров пригласил главу МИД Швеции посетить Крым

Посетить российский Крым и увидеть как обстоят дела собственными глазами предложил глава МИД России Сергей Лавров коллегам из Швеции в ответ на беспокойство, которое выразила шведский министр иностранных дел Маргот Вальстрем относительно ситуации на полуострове.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с шведской коллегой, которые состоялись сегодня в Москве.

«В связи с вопросом, который госпожа министр задала относительно ситуации в Крыму, мы пригласили наших шведских коллег на официальном и неофициальном уровне — политиков, журналистов, экспертов — посетить этот район Российской Федерации и убедиться в том, как там на самом деле обстоят дела», — заявил Лавров.

Напомним, что сегодняшние переговоры в Москве стали второй встречей Сергея Лаврова и Маргот Вальстрем. Первая состоялась в декабре 2014 года на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Базеле. Те переговоры в шведских СМИ назвали «холодным душем» для главы МИД королевства. По данным шведских журналистов, которые ссылаются на источники во внешнеполитическом ведомстве королевства, Вальстрем вслед за европейскими коллегами тогда попыталась поднять тему Крыма. Как напомнила незадолго до встречи в Москве газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в МИД Швеции, в ответ опытный российский дипломат «коротко заверил, что позиция по Крыму не изменится», а затем подробно изложил позицию России по ситуации на Украине.

С тех пор риторика главы шведской дипломатии в отношении России заметно изменилась. Перед визитом в Москву Маргот Вальстрем в интервью телеканалу SVT заявила, что Стокгольм нацелен развивать сотрудничество с Москвой. «Мы должны иметь перед глазами две перспективы. Одна — более короткая, где речь идет лишь о подходах, например санкциях, которые мы ввели в Евросоюзе, и вторая — что нам надо исходить из того, что Россия остается большим и важным соседом, который и дальше будет находиться там, где находится, и как мы будем относиться друг к другу, а также решать общие проблемы и отвечать на общие вызовы», — сказала глава МИД Швеции.

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