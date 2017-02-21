В Минфине рассказали, как идут переговоры с МВФ

Правительство Украины находится на финальной стадии подписания меморандума с Международным валютным фондом, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

«Подписание меморандума находится на финальной стадии», — сказала Маркарова, отвечая на вопрос, почему правительство Украины до сих пор не подписало документ.

Она отметила, что все принципиальные моменты согласованы, и остаются только технические детали.

«Для инвесторов безусловно важно наше нахождение в программе МВФ», — подчеркнула Маркарова.