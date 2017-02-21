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14:14 (мск), источник: УНИАН

В Минфине рассказали, как идут переговоры с МВФ

Замминистра финансов Маркарова отметила, что Украина находится на финальной стадии подписания меморандума с МВФ.

Источник: УНИАН

Правительство Украины находится на финальной стадии подписания меморандума с Международным валютным фондом, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

«Подписание меморандума находится на финальной стадии», — сказала Маркарова, отвечая на вопрос, почему правительство Украины до сих пор не подписало документ.

Она отметила, что все принципиальные моменты согласованы, и остаются только технические детали.

«Для инвесторов безусловно важно наше нахождение в программе МВФ», — подчеркнула Маркарова.

По ее словам, это не значит, что при наличии каких-то проблем в реализации программы с Фондом инвестиции не будут вообще приходить в страну, но некоторые компании даже не будут связываться со страной, которая провалила реформу с МВФ.

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