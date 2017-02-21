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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов взял под контроль работу коллекторов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что деятельность коллекторских компаний, получивших право работать в республике, будет находиться под особым контролем.

Источник: РИА Новости

Ранее и.о. руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав республики Юрий Чудновец сообщил, что право работать в Крыму получили пять коллекторских фирм, еще две подали документы на регистрацию.

«Вопрос, который касается работы коллекторов, на территории Крыма под особым контролем. Все обращения, поступающие на мою страницу (в соцсети) по действиям коллекторов, рассматриваются персонально», — сказал Аксенов журналистам.

Глава республики подчеркнул, что выступал и выступает против работы коллекторских фирм, которые часто в своей деятельности допускают «перегибы, нарушение законодательства, издевательства над людьми».

«Я не знаю, какой смысл их держать… Я считаю, что этот инструмент нашему государству не нужен. На мой взгляд, служба судебных приставов в состоянии справиться со всеми поставленными задачами», — подчеркнул Аксенов.

В РФ работу агентств по возвращению долгов с 1 января 2017 года начала контролировать ФССП. Приставы теперь будут следить не только за нарушениями в процессе возвращения задолженностей, но и за изменениями в законодательстве, например, в части размеров финансового актива коллекторских организаций. Кроме того, агентства будут обязаны заниматься только подобной деятельностью, без совместительства с другими видами предпринимательства. В ФССП прогнозируют, что с момента начала работы с коллекторами их количество может уменьшиться с 553 тысяч организаций до 10 тысяч.

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