Ройзман вслед за Куйвашевым отправился в Москву

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, Евгений Ройзман 21 февраля примет участие в заседании правления Союза российских городов.

На заседании будут обсуждаться проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь пойдет о принятии нормативных актов, касающихся ответственности за нарушение парковки на газонах, тротуарах и детских площадках. В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы, представители Общественной палаты РФ, а также эксперты федерального уровня по данной тематике.

По данным Накануне.RU, это уже далеко не первый визит Ройзмана в Москву за последнее время, правда нередко его встречи в столице носят неофициальный характер и пресс-служба гордумы о них не сообщает. Сам градоначальник недавно не исключил, что может баллотироваться на посты губернатора или даже президента РФ.

К тому же, часто в последнее время в Москве находится областное руководство — губернатор Евгений Куйвашев и его первый зам Владимир Тунгусов. В одну из поездок глава Среднего Урала, у которого в мае 2017 г. истекает срок полномочий, встречался с Владимиром Путиным.