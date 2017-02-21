Ройзман вслед за Куйвашевым отправился в Москву
Вслед за областным руководством в Москву отправился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Вслед за областным руководством в Москву отправился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Как сообщили Накануне.RU в
На заседании будут обсуждаться проблемы в сфере
По данным Накануне.RU, это уже далеко не первый визит Ройзмана в Москву за последнее время, правда нередко его встречи в столице носят неофициальный характер и
К тому же, часто в последнее время в Москве находится областное руководство — губернатор Евгений Куйвашев и его первый зам Владимир Тунгусов. В одну из поездок глава Среднего Урала, у которого в мае 2017 г. истекает срок полномочий, встречался с Владимиром Путиным.