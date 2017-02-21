Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
16Скончался Виталий Чуркин
10Ежегодный Венецианский карнавал
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
14:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Ройзман вслед за Куйвашевым отправился в Москву

Вслед за областным руководством в Москву отправился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, Евгений Ройзман 21 февраля примет участие в заседании правления Союза российских городов.

На заседании будут обсуждаться проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь пойдет о принятии нормативных актов, касающихся ответственности за нарушение парковки на газонах, тротуарах и детских площадках. В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы, представители Общественной палаты РФ, а также эксперты федерального уровня по данной тематике.

По данным Накануне.RU, это уже далеко не первый визит Ройзмана в Москву за последнее время, правда нередко его встречи в столице носят неофициальный характер и пресс-служба гордумы о них не сообщает. Сам градоначальник недавно не исключил, что может баллотироваться на посты губернатора или даже президента РФ.

К тому же, часто в последнее время в Москве находится областное руководство — губернатор Евгений Куйвашев и его первый зам Владимир Тунгусов. В одну из поездок глава Среднего Урала, у которого в мае 2017 г. истекает срок полномочий, встречался с Владимиром Путиным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге задержан высокопоставленный чиновник. "Взяли на рабочем месте"
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Шойгу назвал развитие ядерных сил РФ «безусловным приоритетом»
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь