Владимира Данилина вывели из состава комиссии по помилованию в Пермском крае

Согласно подписанному сегодня указу, из состава комиссии исключен бывший депутат Законодательного собрания Владимир Данилин.

Господин Данилил был включен в состав комиссии в июне 2016 года указом тогдашнего главы региона Виктора Басаргина. Всего в составе комиссии 11 человек, ее состав обновляется на одну треть раз в два года.