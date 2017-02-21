Владимира Данилина вывели из состава комиссии по помилованию в Пермском крае
И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников внес изменения в указ губернатора о комиссии по вопросам помилования в Пермском крае.
И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников внес изменения в указ губернатора о комиссии по вопросам помилования в Пермском крае.
Согласно подписанному сегодня указу, из состава комиссии исключен бывший депутат Законодательного собрания Владимир Данилин.
Господин Данилил был включен в состав комиссии в июне 2016 года указом тогдашнего главы региона Виктора Басаргина. Всего в составе комиссии 11 человек, ее состав обновляется на одну треть раз в два года.