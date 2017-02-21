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14:53 (мск), источник: РБК

Шойгу назвал развитие ядерных сил России «безусловным приоритетом»

Развитие стратегических ядерных сил является приоритетом для России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

О роли ядерного оружия для России министр рассказал в выступлении на всероссийском молодежном форуме «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.

Шойгу отметил, что с течением времени роль ядерного оружия будет неизбежно снижаться из-за развития высокоточных средств поражения

Несмотря на это Шойгу подтвердил, что развитие ядерных сил остается для России приоритетом.

Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства.
Сергей Шойгуглава Минобороны

Шойгу подчеркнул, что Россия обладает высокоточным оружием, которое позволяет говорить о снижении роли ядерного фактора сдерживания. В числе образцов подобного оружия министр перечислил крылатые ракеты морского базирования «Калибр», ракетные комплексы «Искандер», современные ракеты для самолетов стратегической авиации. Часть из этих образцов вооружений успешно применяется против террористов в Сирии, отметил Шойгу.

Ранее, 12 января, Сергей Шойгу допустил возможность того, что в будущем высокоточное оружие станет главным сдерживающим фактором для угроз безопасности. При этом министр отметил, что российская армия к 2021 году планирует в четыре раза повысить боевые возможности своих неядерных сил.

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