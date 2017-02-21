Шойгу назвал развитие ядерных сил России «безусловным приоритетом»
Развитие стратегических ядерных сил является приоритетом для России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Развитие стратегических ядерных сил является приоритетом для России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
О роли ядерного оружия для России министр рассказал в выступлении на всероссийском молодежном форуме «Международное
Несмотря на это Шойгу подтвердил, что развитие ядерных сил остается для России приоритетом.
Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства.
Шойгу подчеркнул, что Россия обладает высокоточным оружием, которое позволяет говорить о снижении роли ядерного фактора сдерживания. В числе образцов подобного оружия министр перечислил крылатые ракеты морского базирования «Калибр», ракетные комплексы «Искандер», современные ракеты для самолетов стратегической авиации. Часть из этих образцов вооружений успешно применяется против террористов в Сирии, отметил Шойгу.
Ранее, 12 января, Сергей Шойгу допустил возможность того, что в будущем высокоточное оружие станет главным сдерживающим фактором для угроз безопасности. При этом министр отметил, что российская армия к 2021 году планирует в четыре раза повысить боевые возможности своих неядерных сил.