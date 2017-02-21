Депутата Гордумы Екатеринбурга разыскивают приставы ФССП

Депутат Гордумы Евгений Боровик оштрафован за непредоставление финансового отчета за две избирательные кампании на общую сумму более 40 тысяч рублей. По словам депутата Свердловского ЗС Дмитрия Ионина, Боровик не отчитался за движение средств на счетах во время выборов в Заксобрание и Госдуму, куда хотел попасть летом-осенью 2016 года.

«Штраф наложили в избирательной комиссии и, вероятно, в скором времени передадут на исполнение в судебным приставам», — сообщил Ионин. Он также добавил, что наложение подобного штрафа, вероятно, является беспрецедентным явлением, поскольку ранее норма не применялась. В данный момент в базе ФССП за Боровиком значится неоплаченным единственный штраф в размере 299 рублей, наложенный еще в 2016 года. Вероятно, протокол по избирательным нарушениям еще не отдали на исполнение.