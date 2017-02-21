Депутата Гордумы Екатеринбурга разыскивают приставы ФССП
Евгений Боровик впервые в регионе оштрафован избирательной комиссией за пренебрежение обязанностями.
Евгений Боровик впервые в регионе оштрафован избирательной комиссией за пренебрежение обязанностями.
Депутат Гордумы Евгений Боровик оштрафован за непредоставление финансового отчета за две избирательные кампании на общую сумму более 40 тысяч рублей. По словам депутата Свердловского ЗС Дмитрия Ионина, Боровик не отчитался за движение средств на счетах во время выборов в Заксобрание и Госдуму, куда хотел попасть
«Штраф наложили в избирательной комиссии и, вероятно, в скором времени передадут на исполнение в судебным приставам», — сообщил Ионин. Он также добавил, что наложение подобного штрафа, вероятно, является беспрецедентным явлением, поскольку ранее норма не применялась. В данный момент в базе ФССП за Боровиком значится неоплаченным единственный штраф в размере 299 рублей, наложенный еще в 2016 года. Вероятно, протокол по избирательным нарушениям еще не отдали на исполнение.
«АиФ-Урал» не удалось получить комментарии от депутата Боровика. Оба телефона его приемной на улице Мира не отвечали, оба имевшихся в редакции мобильных телефона парламентария были вне действия сети. Сам Боровик запомнился избирателям скандальной избирательной кампанией, в результате которой даже оказался фигурантом уголовного дела, сравнив приверженцев лютеранской веры с фашистами. СКР и прокуратура усмотрела в этих высказываниях экстремизм. Решение по делу силовики еще не приняли.