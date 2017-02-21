В Госдуме подписали соглашение с тремя казанскими вузами

Соглашение подписали ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова, проректор по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) Федерального университета Андрей Артемьев и проректор по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе Казанского государственного медицинского университета Алексей Шулаев.

Предметом документа является партнерство и сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров по направлениям «Юриспруденция», «Социальная работа» и ряду других специальностей.

Сотрудничество предполагает проведение комитетом для студентов вузов практики (учебной, производственной, преддипломной и иной) с возможностью посещения мероприятий Госдумы, включая открытые заседания, организацию стажировок для преподавателей вузов на базе комитета и повышения квалификации сотрудников комитета на базе вузов, подготовку и издание представляющей взаимный интерес учебной, учебно-методической и научной литературы.

Кроме того, депутаты комитета договорились сотрудничать с этими казанскими вузами по профильным вопросам, связанным с совершенствованием нормативной правовой базы.