Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Госдуме подписали соглашение с тремя казанскими вузами

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подписал соглашение «О партнерстве и сотрудничестве с некоммерческими партнерами» с представителями ректоратов трех крупнейших вузов Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе депутата ГД Ольги Павловой.

Соглашение подписали ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова, проректор по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) Федерального университета Андрей Артемьев и проректор по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе Казанского государственного медицинского университета Алексей Шулаев.

Предметом документа является партнерство и сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров по направлениям «Юриспруденция», «Социальная работа» и ряду других специальностей.

Сотрудничество предполагает проведение комитетом для студентов вузов практики (учебной, производственной, преддипломной и иной) с возможностью посещения мероприятий Госдумы, включая открытые заседания, организацию стажировок для преподавателей вузов на базе комитета и повышения квалификации сотрудников комитета на базе вузов, подготовку и издание представляющей взаимный интерес учебной, учебно-методической и научной литературы.

Кроме того, депутаты комитета договорились сотрудничать с этими казанскими вузами по профильным вопросам, связанным с совершенствованием нормативной правовой базы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре машины «сыграли в домино» в центре Казани
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь