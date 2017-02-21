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14:40 (мск), источник: Sputnik.md

Вадим Красносельский: Тирасполь готов идти на компромиссы с Кишиневом

Правда, по словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, в экономических и гуманитарных вопросах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Тирасполь намерен искать компромисс в отношениях с Кишиневом в экономических и гуманитарных вопросах, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, которого цитирует РИА Новости.

«Мы стремимся к диалогу с Молдовой. Никто не должен стать заложником политических решений», — сказал глава непризнанной ПМР на встрече с помощником вице-премьера России Дмитрием Лоскутовым.

Красносельский подтвердил потенциальную готовность Приднестровья идти на компромисс в решении ряда экономических, гуманитарных и культурных вопросов.

«Этого мы ждем и от молдавской стороны», — добавил приднестровский лидер.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

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