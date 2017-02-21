Вадим Красносельский: Тирасполь готов идти на компромиссы с Кишиневом
Правда, по словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, в экономических и гуманитарных вопросах.
Правда, по словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, в экономических и гуманитарных вопросах.
КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Тирасполь намерен искать компромисс в отношениях с Кишиневом в экономических и гуманитарных вопросах, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, которого цитирует РИА Новости.
«Мы стремимся к диалогу с Молдовой. Никто не должен стать заложником политических решений», — сказал глава непризнанной ПМР на встрече с помощником вице-премьера России Дмитрием Лоскутовым.
Красносельский подтвердил потенциальную готовность Приднестровья идти на компромисс в решении ряда экономических, гуманитарных и культурных вопросов.
«Этого мы ждем и от молдавской стороны», — добавил приднестровский лидер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.