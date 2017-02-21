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15:05 (мск), источник: Nur.kz

Министр обороны назвал причину трагедии в Жамбылской области

Министр обороны Сакен Жасузаков на заседании правительства озвучил причину трагедии в Жамбылской области, где лавиной накрыло военных, передает BNews.kz.

Источник: Nur.kz

«После печального события в Жамбылской области погибло 7 военнослужащих и 8 человек получили травмы. От имени правительства выражаю соболезнование семьям погибших и их родным. Место происшествия посетила специальная комиссия во главе с министром обороны по поручению главы государства», — сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

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В свою очередь, министр обороны РК Сакен Жасузаков сказал, что в ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерное для данной местности в это время года.

«Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали внезапный сход снежной лавины.

Несчастному случаю способствовал ряд факторов, кроме общеслужебной деятельности, по которой сейчас идет расследование организации занятий, соблюдение мер безопасности и всестороннее обеспечение занятий, комиссия отработала все вопросы, касающиеся оказания помощи — поддержки семьям погибших.

Мы посетили тех военнослужащих, которые находились в госпитале, состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей и психологов, — сказал министр обороны.

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