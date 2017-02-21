Президент Молдовы предлагает изменить Конституцию

В ходе брифинга глава государства отметил, что проинформировал руководителей институтов власти, что в ближайшее время он выйдет с инициативой по изменению Конституции РМ. По словам Игоря Додона это необходимо для того, чтобы президент получил право роспуска парламента в иных случаях, чем те, что предусмотрены действующим законом.