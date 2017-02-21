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14:49 (мск), источник: Actualitati.md

Президент Молдовы предлагает изменить Конституцию

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках брифинга по итогам встречи с председателем Парламента РМ Андрианом Канду и премьер-министром страны Павлом Филипом, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В ходе брифинга глава государства отметил, что проинформировал руководителей институтов власти, что в ближайшее время он выйдет с инициативой по изменению Конституции РМ. По словам Игоря Додона это необходимо для того, чтобы президент получил право роспуска парламента в иных случаях, чем те, что предусмотрены действующим законом.

— Я отмечу, что придерживаюсь уже ранее озвученной позиции и выступаю за досрочные парламентские выборы, как этого хочет большинство граждан Молдовы. В ближайшие дни мы выйдем с инициативой к парламенту РМ и надеемся, что она будет рассмотрена, — заявил президент РМ.

По словам Игоря Додона, на сегодняшний день рассматриваются две возможности: изменение только той статьи, которая предусматривает роспуск парламента, либо концептуальные поправки в Конституцию РМ и преобразование Республики Молдова в президентскую республику.

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