Управа Коминтерновского района Воронежа прокомментировала падение наледи у остановки

Глыба льда, травмировавшая пенсионерку и молодую мать у остановки «Проспект Труда», упала с козырька балкона, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управы Коминтерновского района Воронежа во вторник, 21 февраля. Балкон на пятом этаже дома № 7 на Московском проспекте сделан не по проекту и является имуществом собственника, подчеркнули чиновники.

В управе отметили, что коммунальщики сбивают сосульки регулярно.

— Ледяная глыба упала не с кровли, а с козырька балкона. Виноват владелец квартиры. В обязанности коммунальщиков входит только очистка крыш, — пояснили в пресс-службе.