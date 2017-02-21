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15:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Управа Коминтерновского района Воронежа прокомментировала падение наледи у остановки

Чиновники обвинили в инциденте хозяина балкона.

Глыба льда, травмировавшая пенсионерку и молодую мать у остановки «Проспект Труда», упала с козырька балкона, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управы Коминтерновского района Воронежа во вторник, 21 февраля. Балкон на пятом этаже дома № 7 на Московском проспекте сделан не по проекту и является имуществом собственника, подчеркнули чиновники.

В управе отметили, что коммунальщики сбивают сосульки регулярно.

— Ледяная глыба упала не с кровли, а с козырька балкона. Виноват владелец квартиры. В обязанности коммунальщиков входит только очистка крыш, — пояснили в пресс-службе.

О падении глыбы льда возле остановки «Проспект Труда» корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила служба спасения 112. В ЧП пострадали 56-летняя женщина и ее 26-летняя дочь. Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой в БСМП № 1. Молодая мать, которая шла с коляской, пострадала незначительно — небольшой осколок поцарапал ей щеку. Девушка отказалась от госпитализации. В момент ЧП горожанки обходили лужу по тротуару.

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