Управа Коминтерновского района Воронежа прокомментировала падение наледи у остановки
Чиновники обвинили в инциденте хозяина балкона.
Чиновники обвинили в инциденте хозяина балкона.
Глыба льда, травмировавшая пенсионерку и молодую мать у остановки «Проспект Труда», упала с козырька балкона, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
В управе отметили, что коммунальщики сбивают сосульки регулярно.
— Ледяная глыба упала не с кровли, а с козырька балкона. Виноват владелец квартиры. В обязанности коммунальщиков входит только очистка крыш, — пояснили в
О падении глыбы льда возле остановки «Проспект Труда» корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила служба спасения 112. В ЧП пострадали 56-летняя женщина и ее 26-летняя дочь. Пенсионерку госпитализировали с