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15:54 (мск), источник: УНИАН

В Раде отреагировали на просьбу Савченко снять с нее неприкосновенность: правовых последствий не имеет

Ни ВР, ни комитет по вопросам регламента, ни сама Савченко не обладают полномочиями, чтобы решать вопрос о снятии или неснятии депутатской неприкосновенности.

Источник: УНИАН

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Павел Пинзенык отметил, что заявление внефракционного депутата Надежды Савченко о снятии с нее депутатской неприкосновенности не имеет правовых последствий. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Никаких правовых последствий такое заявление не имеет», — сказал депутат и добавил, что подобные заявления вообще не предусмотрены законодательством.

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Более того, добавил Пинзенык, ни ВР, ни комитет по вопросам регламента, ни сама Савченко не имеют полномочий решать вопрос о снятии или неснятии депутатской неприкосновенности.

«Это вообще никакого отношения к ее воле или ее желанию не имеет», — констатировал Пинзенык.

Как сообщал УНИАН, сегодня Савченко обнародовала в соцсети заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. В заявлении сказано: «Прошу рассмотреть на заседании Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Украины вопрос о снятии с меня, народного депутата, депутатской неприкосновенности и внести соответствующее постановление на голосование в сессионный зал».

В комментарии журналистам она отметила, что сомневается в удовлетворении ее прошения об отказе от депутатской неприкосновенности.

«Они не захотят провести это решение Верховной Радой, потому что в таком случае честные народные депутаты, более-менее порядочные, напишут все заявления на снятие депутатской неприкосновенности», — сказала она.

По мнению Савченко, неприкосновенность таким образом ни с кого не будет сниматься, но тогда «очень сильно покажет, что есть депутаты, которые согласились добровольно с себя снять, а есть — которые не хотят и боятся». «Поэтому, конечно, они этого делать не будут», — добавила она.

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