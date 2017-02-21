Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР
КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
«Президент высказался за ужесточение санкций против России
Такое мнение Порошенко озвучил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. Украинский лидер также заявил, что признание документов ДНР и ЛНР в России противоречит минским соглашениям.
«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и,
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Как пояснил ранее
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что данный указ был принят исключительно в интересах людей и продиктован гуманитарными соображениями.