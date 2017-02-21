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15:51 (мск), источник: ТАСС

Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Источник: Reuters

«Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик», — написал он на своей странице в Twitter.

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Такое мнение Порошенко озвучил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. Украинский лидер также заявил, что признание документов ДНР и ЛНР в России противоречит минским соглашениям.

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей, — отметил он. — Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий до усиления санкций».

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «указ никоим образом не идет в разрез с международным правом и в нарушение международного права». По его словам, решение принято «по гуманитарным соображениям».

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что данный указ был принят исключительно в интересах людей и продиктован гуманитарными соображениями.

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