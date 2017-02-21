От КНДР и США до Азербайджана: как родственники идут во власть
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым
Сам Алиев объяснил свое решение успехами и важной ролью супруги в жизни страны. «Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в
В сентябре прошлого года в конституцию Азербайджана были внесены изменения, предусматривающие введение должности первого
Однако в ряде стран, где в обществе характерны сильные династийные традиции и клановость, власти находят способы обойти эти запреты.
Ярким примером того, как первые лица государства обходят законодательные запреты и назначают своих родственников на государственные должности, являются постсоветские страны Центральной Азии.
Таджикистан
В январе 2016 года дочь президента Эмомали Рахмона, Озода, была назначена на должность руководителя аппарата президента. Ее муж Джамолиддин Нуралиев служит первым заместителем главы национального банка страны.
Старший сын президента Рахмона Рустам Эмомали возглавлял антикоррупционное ведомство Таджикистана, будучи самым молодым генералом на пространстве СНГ.
В январе 2017 года Эмомали Рахмон подобрал сыну новую должность: теперь 29-летний Рустам стал градоначальником Душанбе.
Казахстан
В Казахстане на государственной службе находятся внуки Нурсултана Назарбаева: 31-летний Нурали Алиев работает заместителем градоначальника Астаны, а 26-летний Айсултан Назарбаев служит в министерстве обороны Казахстана и не скрывает своих амбиций.
Моя главная должность — я внук президента
Зять Назарбаева Рахат Алиев за время брака со старшей дочерью президента Даригой быстро продвигался по карьерной лестнице, был первым заместителем главы КНБ и первым заместителем министра иностранных дел.
Дочь Назарбаева Дарига занимала должность заместителя
Киргизия и Узбекистан
Для Киргизии система непотизма была характерна в прежние времена, до свержения президента Курманбека Бакиева.
Сменивший Аскара Акаева Курманбек Бакиев назначил своего брата Джаныша на должность начальника службы безопасности, а сын Бакиева Максим в 2009—2010 годах возглавлял Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям.
Эксперты говорят, что Узбекистаном управляет одна большая семья, практически все ключевые посты занимают родственники тех или иных должностных лиц. Клановой системой многие годы руководил Ислам Каримов, о смерти которого стало известно в сентябре прошлого года.
Дочь президента Гульнара Каримова в 2010—2011 годах занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Испании, однако позже оказалась в центре коррупционного скандала, связанного с отмыванием денег.
Северная Корея
Непотизм характерен и для других азиатских стран. В КНДР правящей династией является династия Кимов. Близкие родственники главы КНДР часто занимают ключевые посты в правительстве и других государственных органах. В то же время, для Северной Кореи характерны громкие отставки и увольнения.
Так в 2013 году дядя лидера КНДР Ким Чен Ына, Чан Сон Тхэк, женатый на младшей сестре Ким Чен Ира, был уволен поста
Скандалы, связанные с предоставлением определенных преференций родственникам глав государств, случаются и в западных странах.
Так, волну критики в США вызвало решение президента страны Дональда Трампа назначить на пост одного из старших советников в Белом доме своего зятя Джареда Кушнера.
Федеральный закон против кумовства запрещает президенту США назначать родственников на посты в правительственных учреждениях, однако, как настаивали в команде Трампа, этот закон не относится к работе в Белом доме.
СМИ сообщали, что имена трех родственников
Папаконстантину был приговорен к одному году тюрьмы с отсрочкой приговора на три года.
В начале февраля кандидату в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону пришлось извиняться перед согражданами за скандал, в котором оказалась замешана его жена Пенелоп.
Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц.