Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», — говорится в тексте указа.