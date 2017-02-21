Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.
Чуркин скончался в понедельник в
«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в
Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного