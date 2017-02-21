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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.

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Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

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