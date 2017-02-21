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16:29 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил Собянину снести «хрущевки»

По словам президента, «вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести пятиэтажные дома — так называемые «хрущевки».

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — заявил глава государства на встрече с градоначальником. По словам Путина, «вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее».

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Собянин подтвердил, что «такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат». «Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения», — рассказал мэр.

По его оценке, «сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый». «Мы рассчитались в основном с долгами, которые нам достались с прежних лет. В этом году неплохие поступления в бюджет, как я уже говорил, налога на прибыль, подоходного налога», — перечислил Собянин. «Мы имеем запас прочности. Поэтому, с точки зрения финансового запуска, видим возможности у города», — заверил он.

Необходимость нового закона

Однако градоначальник отметил, что «есть определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса».

Например, есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками, по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша.
Сергей СобянинМэр Москвы

Он напомнил, что до сих пор пятиэтажные дома сносили в соответствии с постановлениями правительства Москвы, законами Москвы 90-х годов.

«Сегодня это уже, конечно, устарело. И входя в такой проект, было бы хорошо отрегулировать это специальным законом, который мы можем подготовить и внести в Государственную Думу», — предложил градоначальник. На его взгляд, «необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы». Он пояснил, что строительство ведется «в действующей городской застройке, не в чистом поле, поэтому необходимы специальные нормы, чтобы ускорять эти процессы».

«Если действовать по сегодняшним нормативам, они хороши для застройки в чистом поле. Но для таких проектов они значительно удлинят и усложнят процессы строительства», — добавил Собянин.

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Мэр попросил президента «оказать содействие в изменении этой нормативной базы, инициировании специального закона». «Мы готовы подготовить такой законопроект, согласовать его так, чтобы мы могли, с юридической точки зрения, реализовать этот проект наиболее эффективно», — заверил Собянин.

Он пообещал, что «все финансовые и организационные моменты мы (городские власти) решим самостоятельно».

«Конечно, это будет значительным подспорьем в обновлении всего города, улучшении экологической ситуации, транспортной ситуации, создании новой городской среды. И конечно, стоит, чтобы 1 миллион 600 тысяч жителей города получили новое, современное жилье взамен этого ветхого, которое, я боюсь, через 10−20 лет просто станет аварийным, несмотря на наши потуги в его ремонте», — отметил столичный градоначальник.

Глава государства согласился с таким предложением. «Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь», — сказал Путин.

По его мнению, «здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства».

Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало. Поэтому нужно и с жителями это все прорабатывать, и показывать, делать все это прозрачно, показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов получат, и что они выиграют.
Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации

«Так и сделаем, тем более у нас опыт богатый. Мы стараемся переселять людей в те районы, где они сегодня проживают, предлагаем такие варианты, которые подавляющее большинство жителей устраивают», — пообещал Собянин.

Народный проект

Мэр добавил, что «после реновации, как минимум на 20−30 процентов стоимость этого жилья, капитализация улучшается, даже если не увеличиваем метры, но качество жилья совсем другое».

«Исходя из этого, конечно, это будет позитивно, мне кажется, восприниматься, тем более, что мы на сегодняшний день имеем массовые обращения (по этим домам) и самих жителей, и муниципальных депутатов, и ассоциаций депутатов, и Общественной палаты Москвы», — прогнозирует Собянин. Он уверен: «Мы имеем основание говорить, что это народный проект».

«Хрущевками» москвичи называют пятиэтажные дома, построенные во времена Никиты Хрущева. Эти дома, призванные решить «квартирный вопрос» возводились как временные, рассчитанные на 25 лет эксплуатации. Характерная особенность этих домов — тесные, неудобные квартиры, устаревшие коммуникации.

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