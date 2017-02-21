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16:05 (мск), источник: СуперОмск

На форуме в Сочи Назаров расскажет Медведеву о социальном предпринимательстве

Как стало известно «СуперОмску», губернатор Омской области Виктор Назаров примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ожидается, что Виктор Назаров выступит с докладом на тему социального предпринимательства в регионе, в котором поделится с коллегами опытом и наработками по теме. Об этом изданию сообщила пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко.

Мероприятие пройдет с 27 по 28 февраля с ключевой темой «Новые проекты для роста». Пленарное заседание форума посетит председатель правительства Дмитрий Медведев.

В рамках деловой программы Медведев также проведет заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов Российской Федерации.

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