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16:32 (мск), источник: Actualitati.md

Антикоррупционная прокуратура настаивает на отставке Бекчиева

Несмотря на то, что вчера бывшего директора АО Апэ-Канал Кишинэу Константина Бекчиева восстановили в должности, сегодня Антикоррупционная прокуратура заявила, что завершила расследование в отношение чиновника и вновь потребовала снять его с занимаемой должности.

Источник: Actualitati.md

Об этом в соцсетях сообщила нынешний директор предприятия Вероника Херца.

По словам чиновницы, сегодня она получила соответствующий запрос от Антикоррупционной прокуратуры.

Все материалы расследования завра должны передать в суд. Как пишет сайт deschide.md, Бекчиева и двух других человек обвиняют в том, что, возглавляя АО Апэ-Канал Кишинэу он закупил трубы для предприятия у экономического агента, администратором которого являлась его дочь.

Если Бекчиева признают виновным, ему грозит штраф в размере от 1350 до 2350 условных единиц, или от 2 до 6 лет тюрьмы, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком от 2 до 5 лет.

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