Антикоррупционная прокуратура настаивает на отставке Бекчиева

Об этом в соцсетях сообщила нынешний директор предприятия Вероника Херца.

По словам чиновницы, сегодня она получила соответствующий запрос от Антикоррупционной прокуратуры.

Все материалы расследования завра должны передать в суд. Как пишет сайт deschide.md, Бекчиева и двух других человек обвиняют в том, что, возглавляя АО Апэ-Канал Кишинэу он закупил трубы для предприятия у экономического агента, администратором которого являлась его дочь.

Если Бекчиева признают виновным, ему грозит штраф в размере от 1350 до 2350 условных единиц, или от 2 до 6 лет тюрьмы, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком от 2 до 5 лет.