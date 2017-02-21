Антикоррупционная прокуратура настаивает на отставке Бекчиева
Несмотря на то, что вчера бывшего директора АО
Несмотря на то, что вчера бывшего директора АО
Об этом в соцсетях сообщила нынешний директор предприятия Вероника Херца.
По словам чиновницы, сегодня она получила соответствующий запрос от Антикоррупционной прокуратуры.
Все материалы расследования завра должны передать в суд. Как пишет сайт deschide.md, Бекчиева и двух других человек обвиняют в том, что, возглавляя АО
Если Бекчиева признают виновным, ему грозит штраф в размере от 1350 до 2350 условных единиц, или от 2 до 6 лет тюрьмы, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком от 2 до 5 лет.