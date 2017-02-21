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16:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с обысками и изъятием документов

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Администрация Уфы активно сотрудничает с полицией и следствием при выявлении «серых схем» в строительной и земельной сферах. Ведется совместная работа по проверке рабочей документации. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа по наведению порядка в этих сферах была начата в 2012 году. Были выявлены «серые схемы» увода земель из муниципальной собственности по низким ценам, проведена аэрофотосъемка городских территорий, определены границы и принадлежность земель.

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Городская администрация предоставила следственным органам все необходимые документы. В 2013 году специалисты муниципалитета провели внутреннюю проверку по реализации программы расселения и сноса ветхого, аварийного жилья. Далее к делу подключились следователи.

«Сегодня администрация продолжает активно работать с правоохранительными и следственными органами, оказывает им всяческую поддержку. Согласованная с мэрией проверка рабочей документации призвана довести до логического завершения работу по наведению порядка в строительной и земельной сферах, начатую в 2012 году», — заявили в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», в администрации Уфы следователи и полицейские провели обыски и изъяли документы. Республиканский Следственный комитет по материалам органов полиции возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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