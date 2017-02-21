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17:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские законодатели обсудили вопрос уменьшения налога на прибыль

На внеочередном заседании донского парламента депутаты обсудили 22 вопроса.

Первый и основной был посвящен деятельности главного управления областного МВД. О достижениях и проблемах рассказал начальник главка Андрей Ларионов. Он отметил, что в минувшем году увеличилось число ДТП в темное время суток. Также в регионе зафиксирован рост мошеннических преступлений.

Кроме того, законодатели обсудили вопрос уменьшения налога на прибыль. Изменения, по мнению участников заседания, призваны защитить инвесторов. В этом году для них увеличили отчисления в федеральный бюджет. Ак отмечают в пресс-службе Законодательного собрания, если раньше в бюджет субъекта зачислялось 18 процентов, а в бюджет Федерации — два процента, то теперь это соотношение будет 17 к трем.

«Чтобы не ухудшить положение инвесторов, которым уже предоставляется льгота по налогу на прибыль, мы уменьшаем на 1 процент ставку налога на прибыль, зачисляемую в областной бюджет, и устанавливаем ее в размере 12,5 процентов. Данная ставка будет действовать до 2020 года. Таким образом, для инвесторов мы сохраняем те же условия, что у них были и раньше», — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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