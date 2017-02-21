Заявление Додона после встречи с Канду и Филипом

Три высокопоставленных лица обсудили последствия Соглашения об ассоциации с ЕС, расширение полномочий президента и отмену Закона о преобразовании денег, украденных из банковской системы, в государственный долг. Игорь Додон отметил, что, даже если эти три государственных института имеют разные позиции, это не должно негативно отражаться на деятельности правительства.

«Да, мы неоднократно критиковали позиции правительства, и это хорошо, что есть разные позиции, но когда речь идет о государственных учреждениях, они должны вести диалог. Сегодня мы сделали первый совместный шаг в попытке обсудить главные проблемы. Мы констатировали, что у нас диаметрально противоположные позиции по некоторым темам, обсуждали некоторые сферы, где мы могли бы иметь общие позиции. Я ознакомил глав госструктур со своей позицией в отношении выполнения Соглашения об ассоциации, открытия Бюро НАТО и т. д. », — пояснил Додон.

Президент проинформировал Филипа и Канду о своем намерении поддержать отмену Соглашения об ассоциации с ЕС, если этого захочет народ. Он также сообщил им, что будет настаивать на расширении полномочий президента, так чтобы он мог распустить парламент и в других случаях, чем те, которые предусмотрены сегодня Конституцией.

Додон также проинформировал представителей коалиции, что в апреле подпишет Соглашение о сотрудничестве с Евразийским Союзом, документ, который, по его мнению, не противоречит другим международным обязательствам Молдовы. На встрече обсуждались также приднестровский вопрос, пенсионная реформа и возможность инициирования досрочных парламентских выборов.