Володин попросил правительство отозвать из Думы устаревшие законопроекты

О том, что Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко провести ревизию правительственных законопроектов, журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (фракция КПРФ).

Как утверждает депутат-коммунист, Синенко согласился с Володиным. На рассмотрении Госдумы находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых уже «утратили актуальность», утверждает Мельников.

Депутат возглавляет рабочую группу, которая несколько последних месяцев занималась разработкой предложений по сокращению числа вносимых и рассматриваемых законопроектов. Проекты, утратившие актуальность, должны быть отозваны автором или отклонены на заседании Думы по сокращенной процедуре, пояснил собеседник РБК в рабочей группе.

Избавиться от старых законопроектов, «потерявших общественную значимость», попросили на совете также комитеты и фракции, сказал Мельников. Вероятность принятия проектов, которые лежат в Думе больше восьми лет, равно нулю, пояснил он.

Рабочая группа рекомендовала ввести «фракционный фильтр» для проектов депутатов — необходимость согласования инициатив с фракцией. По мнению Мельникова, это повысит качество проектов. Но эта рекомендация не запрещает внести депутату инициативу без спроса фракции, уточнил он.