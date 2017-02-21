Володин попросил правительство отозвать из Думы устаревшие законопроекты

О том, что Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко провести ревизию правительственных законопроектов, журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (фракция КПРФ).
Как утверждает депутат-коммунист, Синенко согласился с Володиным. На рассмотрении Госдумы находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых уже «утратили актуальность», утверждает Мельников.
Депутат возглавляет рабочую группу, которая несколько последних месяцев занималась разработкой предложений по сокращению числа вносимых и рассматриваемых законопроектов. Проекты, утратившие актуальность, должны быть отозваны автором или отклонены на заседании Думы по сокращенной процедуре, пояснил собеседник РБК в рабочей группе.
Избавиться от старых законопроектов, «потерявших общественную значимость», попросили на совете также комитеты и фракции, сказал Мельников. Вероятность принятия проектов, которые лежат в Думе больше восьми лет, равно нулю, пояснил он.
Рабочая группа рекомендовала ввести «фракционный фильтр» для проектов депутатов — необходимость согласования инициатив с фракцией. По мнению Мельникова, это повысит качество проектов. Но эта рекомендация не запрещает внести депутату инициативу без спроса фракции, уточнил он.
Инициативы, которые не соответствуют Конституции или регламенту Думы, предложено сразу возвращать авторам, без их рассмотрения на Совете Думы
Вице-спикер предлагает ограничить срок повторного внесения проекта, который комитет предложил автору доработать.
Другое предложения рабочей группы касается ограничения срока, в течение которого депутаты могут подписаться под внесенными законопроектами коллег, чтобы «не размывать авторство». Этот интервал должен установить комитет по регламенту, сказал Мельников. По его словам, он может составить от двух недель до месяца.
В ней простых рабочих нет , а
интеллигенция это кал нации
( В.И. Ленин)