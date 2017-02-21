Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
18:34 (мск), источник: РБК

Володин попросил правительство отозвать из Думы устаревшие законопроекты

На заседании Совета Думы во вторник спикер Вячеслав Володин попросил представителя правительства в нижней палате провести ревизию правительственных законопроектов, давно внесенных в Думу и потерявших свою актуальность.

Источник: РИА "Новости"

О том, что Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко провести ревизию правительственных законопроектов, журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (фракция КПРФ).

Читайте также
Депутатов Госдумы весной отправят на военные сборы

Как утверждает депутат-коммунист, Синенко согласился с Володиным. На рассмотрении Госдумы находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых уже «утратили актуальность», утверждает Мельников.

Депутат возглавляет рабочую группу, которая несколько последних месяцев занималась разработкой предложений по сокращению числа вносимых и рассматриваемых законопроектов. Проекты, утратившие актуальность, должны быть отозваны автором или отклонены на заседании Думы по сокращенной процедуре, пояснил собеседник РБК в рабочей группе.

Избавиться от старых законопроектов, «потерявших общественную значимость», попросили на совете также комитеты и фракции, сказал Мельников. Вероятность принятия проектов, которые лежат в Думе больше восьми лет, равно нулю, пояснил он.

Рабочая группа рекомендовала ввести «фракционный фильтр» для проектов депутатов — необходимость согласования инициатив с фракцией. По мнению Мельникова, это повысит качество проектов. Но эта рекомендация не запрещает внести депутату инициативу без спроса фракции, уточнил он.

Инициативы, которые не соответствуют Конституции или регламенту Думы, предложено сразу возвращать авторам, без их рассмотрения на Совете Думы

Вице-спикер предлагает ограничить срок повторного внесения проекта, который комитет предложил автору доработать.

Другое предложения рабочей группы касается ограничения срока, в течение которого депутаты могут подписаться под внесенными законопроектами коллег, чтобы «не размывать авторство». Этот интервал должен установить комитет по регламенту, сказал Мельников. По его словам, он может составить от двух недель до месяца.

Комментарии
4
ALEX ANOSHKIN
Ты бы лучше разогнал бы думу.
В ней простых рабочих нет , а
интеллигенция это кал нации
( В.И. Ленин)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ПАХАН!!!
Устаревшие ?, да и новые законы прилепили для народу по старым законам переменив лишь с буквы Ху! вам на пиз-ц вам ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
LEVZHA
Всё, что напринимала Ельцинская дума в 90-х и начале 2000-х пора пересмотреть и отменить!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дмитрий Медведев призвал законодателей быть более сдержанными
16 февраля© Ньюстюб
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Отстранение российских лыжников от соревнований оставили в силе
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фотографий В Ульяновске снова сфотографировали полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка семейства «Карго»
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь