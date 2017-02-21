Кобяков озвучил комплекс решений для роста средней зарплаты до $500

«При выполнении задачи по выходу к концу года на Br1 тыc. средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи незаработанных денег не будет», — подчеркнул Андрей Кобяков.

Глава правительства акцентировал внимание, что решение этой задачи — через создание новых рабочих мест, новых предприятий, развитие предпринимательства и инициативы, наращивание экспорта и сокращение затрат. «В бюджетной сфере рост зарплаты — за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов», — отметил премьер-министр.