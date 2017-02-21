Андрей Бочаров: «Органами власти проводится комплексная работа по обеспечению безопасности населения»

Особое внимание участников заседания, которое провел губернатор Андрей Бочаров, было уделено теме снижения рисков возникновения техногенных аварий при хранении и использовании агрохимикатов.

Глава региона отметил, что в настоящее время всеми органами власти проводится комплексная работа по обеспечению безопасности жителей и гостей Волгоградской области — правоохранительные органы и спасательные службы регулярно проводят необходимые тренировки и учения на конкретных объектах. Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ в волгоградском регионе реализуется дополнительный комплекс мер безопасности.

Выработанные комиссией рекомендации направлены во все муниципальные образования региона. В частности, перед органами исполнительной власти Волгоградской области губернатором поставлена задача оказывать незамедлительную помощь и содействие специальным службам при проведении мероприятий направленных на обеспечение безопасности населения.