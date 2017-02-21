Андрей Бочаров: «Органами власти проводится комплексная работа по обеспечению безопасности населения»
Усиление контроля безопасности объектов транспорта,
Усиление контроля безопасности объектов транспорта,
Особое внимание участников заседания, которое провел губернатор Андрей Бочаров, было уделено теме снижения рисков возникновения техногенных аварий при хранении и использовании агрохимикатов.
Глава региона отметил, что в настоящее время всеми органами власти проводится комплексная работа по обеспечению безопасности жителей и гостей Волгоградской области — правоохранительные органы и спасательные службы регулярно проводят необходимые тренировки и учения на конкретных объектах. Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ в волгоградском регионе реализуется дополнительный комплекс мер безопасности.
Выработанные комиссией рекомендации направлены во все муниципальные образования региона. В частности, перед органами исполнительной власти Волгоградской области губернатором поставлена задача оказывать незамедлительную помощь и содействие специальным службам при проведении мероприятий направленных на обеспечение безопасности населения.