Александр Гусев заявил о грядущих кадровых изменениях в управлении ЖКХ Воронежа

Во вторник, 21 февраля, глава области призвал мэра Воронежа активизировать работу по очистке от сосулек крыш многоквартирных домов в столице Черноземья. По данным Александра Гусева, ото льда очистили уже 2 393 дома. Почти в трети случаев это пришлось делать по несколько раз.

«Каждый день на эту работу привлекают до 200 работников УК, а также сотрудников аварийно-спасательной службы, «Воронежгорсвета» и «Горэлектросети», — отметил градоначальник.

Губернатор потребовал работу по очистке крыш от наледи активировать. И поинтересовался, как улучшается работа системы ЖКХ.

«В ближайшее время будут произведены кадровые изменения в управлении ЖКХ города», — сообщил Александр Гусев.

Напомним, сейчас управление ЖКХ мэрии Воронежа возглавляет Игорь Черенков.