Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с королем Бахрейна
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов продолжает рабочую поездку в Королевство Бахрейн.
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов продолжает рабочую поездку в Королевство Бахрейн.
Он выложил на своих страницах в социальных сетях фотографию с королем этого островного государства Хамадом ибн Исой
Помимо главы республики и монарха на снимке запечатлен еще ряд официальных лиц. Судя по всему, на заднем плане — вход в королевский дворец.
Напомним, ранее Президент Татарстана пригласил