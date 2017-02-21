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17:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с королем Бахрейна

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов продолжает рабочую поездку в Королевство Бахрейн.

Он выложил на своих страницах в социальных сетях фотографию с королем этого островного государства Хамадом ибн Исой аль-Халифой.

Помимо главы республики и монарха на снимке запечатлен еще ряд официальных лиц. Судя по всему, на заднем плане — вход в королевский дворец.

Напомним, ранее Президент Татарстана пригласил Премьер-министра Бахрейна Халифу аль-Халифу посетить международный саммит исламского бизнеса и финансов KazanSummit.

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