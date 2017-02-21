Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с королем Бахрейна

Он выложил на своих страницах в социальных сетях фотографию с королем этого островного государства Хамадом ибн Исой аль-Халифой.

Помимо главы республики и монарха на снимке запечатлен еще ряд официальных лиц. Судя по всему, на заднем плане — вход в королевский дворец.