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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура не нашла у главы Нижнего Новгорода квартир в Майами

Прокуратура Нижнего Новгорода в ходе проверки не выявила у главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости в американском Майами, сообщили во вторник РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которому суд назначил пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании «Кировлес», написал в своем блоге, что семья Карнилина купила две квартиры в Майами за 130 миллионов рублей, «что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи». Карнилин заявил, что квартиры купила его супруга, когда это было разрешено законом, а за полгода до избрания главой города он с ней развелся.

«По обращению Навального прокуратура организовала проверку о нарушении законодательства о противодействии коррупции. Проверка показала, что Карнилин недостоверных сведений о недвижимом имуществе не предоставлял. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сказали в прокуратуре.

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода нового созыва на своем первом заседании 7 октября 2015 года избрали главой города самовыдвиженца Карнилина, который до 2010 года возглавлял думу несколько созывов. Управление Нижним Новгородом, согласно городскому уставу, разделено между главой города Карнилиным и главой администрации Сергеем Беловым, которого судят по обвинению в халатности из-за обрушения жилого дома в 2014 году.

Нижний Новгород — пятый по величине российский мегаполис.

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