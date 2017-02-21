Президент назначил послов по совместительству

Посол РК в Сингапуре Усен Сулеймен назначен по совместительству послом в Австралии, Новой Зеландии по совместительству.

Посол Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжан стала также послом в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Посол РК в Италии Сергей Нуртаев теперь представляет Казахстан на Мальте и в Республике Сан-Марино.



Посол нашей страны в Финляндии Мурат Нуртлеуов назначен послом в Эстонии по совместительству.

Посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов отныне представляет РК также в Аргентине и Чили.

Посол в Украине Самат Ордабаев стал в дополнение послом РК в Молдове.