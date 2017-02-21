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17:55 (мск), источник: 365info.kz

Президент назначил послов по совместительству

Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: 365info.kz

Посол РК в Сингапуре Усен Сулеймен назначен по совместительству послом в Австралии, Новой Зеландии по совместительству.

Посол Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжан стала также послом в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Посол РК в Италии Сергей Нуртаев теперь представляет Казахстан на Мальте и в Республике Сан-Марино.

Посол нашей страны в Финляндии Мурат Нуртлеуов назначен послом в Эстонии по совместительству.

Посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов отныне представляет РК также в Аргентине и Чили.

Посол в Украине Самат Ордабаев стал в дополнение послом РК в Молдове.

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