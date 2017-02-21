Сенаторов впечатлили темпы строительства стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде

Комиссия Совфеда проинспектировала во вторник подготовку Калининграда к турниру: осмотрела строящийся стадион, тренировочную площадку в городе Светлогорске, транспортные развязки и эстакады, которые возводятся к чемпионату, а также строительство гостиниц для приема участников и гостей ЧМ-2018.

«Посмотрели в том числе стадион, который строится — мы поражены таким темпам строительства, потому что видели, что год назад здесь вообще ничего не было. Сегодня увидели, что готовность порядка 70%, на наш взгляд. Был ряд сомнений, но все они развеяны. На мой взгляд, подготовка к чемпионату идет полным ходом, достаточно качественно, уверен, что в срок Калининград уложится», — сказал Тюльпанов.

Сенатор отметил, что необходимо продумать, как будут использованы помещения стадиона после проведения чемпионата. По словам зампредседателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова, подтрибунные пространства стадиона после игр могут быть использованы в том числе под детские спортивные школы.

Стадион к Чемпионату мира 2018 года вместимостью 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком компанией «Крокус Интернешнл» был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

«В настоящее время закрывается периметр, так называемый тепловой контур. Идет утепление, штукатурка, смонтированы все ограждающие металлоконструкции, где будут непосредственно сами панели стадиона монтироваться. В ближайшее время сможем увидеть его облик. Смонтированы металлоконструкции под кровлю, идут внутриотделочные работы», — сказал Рольбинов.