Аваков об усилении безопасности в Киеве: мы не потеряем контроль над собой

В Киеве 18—22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме — во вторник около 4 тысяч правоохранителей заступили на службу по охране правопорядка.

«Как подчеркнул Арсен Аваков, изъятые у граждан во время вчерашних мероприятий в столице ручная граната, два самодельных взрывных устройства, самодельный пистолет и холодное оружие — весомые аргументы, которые вполне оправдывают усиленные меры безопасности», — говорится в сообщении.