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18:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков об усилении безопасности в Киеве: мы не потеряем контроль над собой

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает оправданным усиление мер безопасности в связи с массовыми мероприятиями в центре столицы. Также он сообщил, что основания для мнений о том, что силовики потеряют контроль над ситуацией, отсутствуют, сообщает пресс-служба МВД.

Источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве 18—22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме — во вторник около 4 тысяч правоохранителей заступили на службу по охране правопорядка.

«Как подчеркнул Арсен Аваков, изъятые у граждан во время вчерашних мероприятий в столице ручная граната, два самодельных взрывных устройства, самодельный пистолет и холодное оружие — весомые аргументы, которые вполне оправдывают усиленные меры безопасности», — говорится в сообщении.

По информации Авакова, правоохранители ежедневно отслеживают ситуацию и готовятся к обеспечению безопасности граждан во время запланированных массовых акций в центре столицы. Он подчеркнул, что правоохранительные органы объективно оценивают ситуацию во время проведения массовых мероприятий и контролируют ситуацию с безопасностью. «Нет оснований волноваться, что мы потеряем контроль над собой… У нас все в порядке с сознанием и с оценкой ситуации», — цитирует пресс-служба слова Авакова.

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