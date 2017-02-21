Членов белорусского ПЕН-центра признали тунеядцами
Все независимые творческие союзы исключены из перечня организаций, члены которых освобождаются от «налога на тунеядцев».
Все независимые творческие союзы исключены из перечня организаций, члены которых освобождаются от «налога на тунеядцев».
Минкульт исключил все независимые творческие союзы, включая белорусский
О том, что Союз белорусских писателей ― организация творческая, указано в уставе организации, зарегистрированном Министерством юстиции, пишет «Еврорадио».
«В Декрете № 3 сказано, что творческие союзы освобождаются от налога на тунеядство. И считалось, что наш союз освобождается от этого налога», ― объясняет председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович.
Как пояснили в налоговой, в нынешнем году уплачивать тунеядские писателям не придется, так как сейчас идет уплата за 2015 год, а тогда они были в числе освобожденных от налога.
В независимых творческих союзах, отмечает Русская служба «Би-би-си», состоит белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Членом «официального» Союза писателей Беларуси Алексиевич не является.