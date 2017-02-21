В правительстве рассказали о результатах встречи с блокадниками Донбасса

«После того как Владимир Гройсман призвал к диалогу всех заинтересованных в решении ситуации с “угольной блокадой”, к нему обратились представители участников блокады с предложением о встрече и обсуждении проблемы. Такая встреча вчера состоялась», — сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук в Facebook.

Отмечено, что во время этой встречи председатель правительства еще раз подчеркнул, что от блокады пострадают в первую очередь обычные украинцы — существуют риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест.

Премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО и усиление контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями, и отметил, что решения в этой сфере относятся к полномочиям Кабинета министров.

В то же время он подчеркнул, что ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должны быть предметом широкого политического диалога, поскольку они требуют шагов как со стороны исполнительной, так и законодательной ветвей власти.

Сегодня под зданием парламента проходит протестная акция, ее участники требуют от властей официально запретить торговые отношения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе перекрыты три железнодорожные ветки, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС.